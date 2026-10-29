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Evlerinin yanışını gözyaşları içinde çaresizce izlediler

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında gecekondu küle döndü. Evde kiracı olarak oturan ailenin küçük kızı ve ağabeyi alev topuna dönen evin yanışını ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasını gözyaşlarıyla izledi.

Evlerinin yanışını gözyaşları içinde çaresizce izlediler

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Beşkonak Mahallesi 4409 sokakta bulunan müstakil bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Memduh El Cüneydi'nin oturduğu müstakil gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evlerinin yanışını gözyaşları içinde çaresizce izlediler 1

ANTALYA'DAKİ YANGINDA EV KÜLE DÖNDÜ

Yangın anında evde yaşayanlardan bir kadın ve 2 çocuk panikle dışarı çıktı. Kısa sürede yangın büyüyerek evi sardı. Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evlerinin yanışını gözyaşları içinde çaresizce izlediler 2

GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Yangın kısa sürede büyüyerek evi tamamen sararken, adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler alev topuna dönen gecekonduya müdahale etti. Bu sırada gecekonduda kıracı olarak yaşayan ailenin küçük kızı ve ağabeyi alevler içindeki evin yanışını ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasını gözyaşlarıyla izledi. Küçük kızı annesi teselli etmeye çalışırken, yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının sonunda adrese gelen ev sahibi "Bitirmişler ki evi" diyerek tepkisini dile getirirken, kiracıların komşusu da ev sahibine "Bitirmediler, yangın bitirdi" sözlerini sarf etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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