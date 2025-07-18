Evli kadından eski sevgilisine işkence! Kulağı ve burnu koparıldı

Ankara'da evli bir kadın, anlaşmazlık yaşadığı eski sevgilisine ağabeyi ve babası tarafından işkence yaptırdı. Darp edilen adamın kulağı burnu koparken, saldırganlar o anları kamera kaydına aldı.

ISSIZ YERE GÖTÜRÜP KULAĞI VE BURNUNU KOPARDILAR

İddialara göre, Aydın'da yaşayan evli bir kadın, M.A. ile yaşadığı ilişki ortaya çıkınca erkek arkadaşıyla birlikte başka bir şehre taşındı. Bir süre sonra M.A. ile anlaşmazlık yaşayan kadın, Ankara'ya gelerek babaevine yerleşti. Kadının ağabeyi ve babası, tuzağa düşürmek istedikleri M.A.'yı Ankara'ya çağırarak, konuşmak istediklerini söyledi. Teklifi kabul M.A.'yı Ankara'da alıkoyan baba ile ağabey, kaçırdıkları adamı ıssız bir yere götürdü. Burada işkenceye maruz kalan M.A.'nın kulağı ve burnu koparıldı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Öldüresiye darp edilen adam, ağabey tarafından da kamera kaydına alındı. Darp edilmesinin ardından hastaneye kaldırılan M.A.'nın burada da sevgilisi tarafından şikayetçi olmaması için tehdit edildiği ileri sürüldü.

Öldüresiye darp edilen M.A.'nın olayın ardından kız arkadaşının ailesiyle bir araya geldiği görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde M.A.'nın evlilik işlemlerini başlatmak için ziyarete geldiği ve uğradığı işkence hakkında konuştuğu görüldü.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır