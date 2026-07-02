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Evlilik vaadiyle kandırıp, para ve altınlarla kaçtılar! Kaçak gelin ve iş birlikçisi yakalandı

Nevşehir’de yaşayan Y.A.’yı (38) evlilik vaadiyle kandırıp, yaklaşık 1 milyon TL değerinde altın, para ve cep telefonu alıp kaçan gelin adayı H.D. (20) ile iş birlikçisi S.Ç.A. (46), Kayseri’de yakalandı.

Evlilik vaadiyle kandırıp, para ve altınlarla kaçtılar! Kaçak gelin ve iş birlikçisi yakalandı

Şanlıurfa’dan Nevşehir’e gelen S.Ç.A. ile H.D. adlı 2 kadın, burada Y.A. ile tanıştı. Daha sonra Y.A.’nın annesi İ.A. ile de tanışan ikili, ailenin güvenini kazandı.

Evlilik vaadiyle kandırıp, para ve altınlarla kaçtılar! Kaçak gelin ve iş birlikçisi yakalandı 1

1 MİLYON LİRALIK ALTIN TAKI SATIN ALDI

Bir süre sonra evlilik için hazırlıklara başlayan Y.A., şüphelilerle sarrafa gidip yaklaşık 1 milyon TL değerinde altın takı satın aldı.

Evlilik vaadiyle kandırıp, para ve altınlarla kaçtılar! Kaçak gelin ve iş birlikçisi yakalandı 2

ORTADAN KAYBOLDULAR

Düğün hazırlıkları bahanesiyle damattan yüklü miktarda nakit ve çeşitli kıyafetler ile damat ve annesine ait cep telefonlarını alan S.Ç.A. ve H.D., kayboldu. Ardından 2 kadın şüpheli, Nevşehir’den ayrılıp Şanlıurfa’ya gitmek üzere yola çıktı.

Evlilik vaadiyle kandırıp, para ve altınlarla kaçtılar! Kaçak gelin ve iş birlikçisi yakalandı 3

POLİSE BAŞVURDU

Dolandırıldığını anlayan Y.A., polis merkezine başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelilerin, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde oldukları tespit edildi.

Evlilik vaadiyle kandırıp, para ve altınlarla kaçtılar! Kaçak gelin ve iş birlikçisi yakalandı 4

ALTIN VE PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak operasyonda, H.D. ve S.Ç.A.’nın bulunduğu araç durduruldu.

Evlilik vaadiyle kandırıp, para ve altınlarla kaçtılar! Kaçak gelin ve iş birlikçisi yakalandı 5

Yapılan aramalarda yaklaşık 1 milyon TL değerinde altın, para, takı ve cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Nevşehir’e getirilip adliyeye sevk edildi. S.Ç.A. ve H.D., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir gelin evlilik
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