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Eymir Gölü kıyısında korkutan yangın: ODTÜ Ormanı tehdit altında

Ankara'da Eymir Gölü çevresinde çıkan orman yangını, büyük paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, ODTÜ ormanına ve bir hayvan barınağına doğru ilerliyor. Ankara Valisi Vasip Şahin, tüm imkanların seferber edildiğini ve bölgenin boşaltılması talimatını verdiğini açıkladı.

Eymir Gölü kıyısında korkutan yangın: ODTÜ Ormanı tehdit altında
MynetYazar

Ankara Gölbaşı'nda Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, ODTÜ ormanına doğru ilerlerken, bölgedeki hayvan barınağı da risk altında.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede geniş bir alana yayılarak, bölgedeki ODTÜ ormanına ve yakındaki bir hayvan barınağına doğru ilerlemeye başladı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar, Ankara'nın birçok noktasından görülebilirken, yangınla ilgili ihbarlar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına karadan müdahalenin yanı sıra, havadan da helikopterler ve uçaklarla destek sağlanıyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve daha fazla yayılmasının önlenmesi için yoğun bir şekilde çalışıyor. Rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla ilerlemesi, söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Vali Şahin, yaptığı açıklamada, yangına tüm imkanlarla müdahale edildiğini ve bölgenin boşaltılması yönünde talimat verdiğini belirtti. "Bölge, vatandaşların, spor ve yürüyüş anlamında kullandığı yoğun bir yer. İnşallah en kısa sürede üstesinden geleceğiz," ifadelerini kullandı. Ayrıca, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını da sözlerine ekledi.

Yangının ODTÜ ormanına ve hayvan barınağına doğru ilerlemesi, bölgedeki endişeyi artırıyor. Barınaktaki hayvanların tahliyesi için çalışmalar başlatılırken, ODTÜ ormanı çevresinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Yangın nedeniyle Eymir Gölü çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı ve vatandaşların bölgeye girişi engellendi.

Orman Genel Müdürlüğü de yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiği ve ekiplerin aralıksız çalıştığı belirtildi.

Eymir Gölü kıyısındaki orman yangını, Ankara için büyük bir tehdit oluşturuyor. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, ODTÜ ormanı ve hayvan barınağına sıçramasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve en kısa sürede yangının kontrol altına alınacağını belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara orman yangını
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