Eyüpsultan’da 3 yaşındaki kızına tekme atıp merdivenlerden aşağı düşüren babaya tahliye

Eyüpsultan’da 3 yaşındaki kızı M.T.’ye apartmanın önünde bulunan merdivenlerde ayağı ile tekme attığı ve merdivenlerden aşağı düşürerek hastanelik olmasına neden olduğu iddia edilen baba Turgay T. ilk duruşmada tahliye edildi.

Eyüpsultan’da 3 Haziran 2025’de 3 yaşındaki kızı M.T.’ye apartmanın önünde bulunan merdivenlerde ayağı ile tekme atıp merdivenlerden aşağı düşürerek hastanelik olmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli baba Turgay T.’nin yargılanmasına başlandı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Turgay T. ile müşteki anne Aycan T. hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Turgay T., kızının elektrik kablolarına elini soktuğunu, tutmak isterken merdivenden yuvarlandığını söyledi. Anne Aycan T. ise eşinin iyi bir baba olduğunu ve şikayetçi olmadığını belirtti.

TAHLİYE KARARI!

Alınan savunma ve ifadelerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Turgay T.’nin tahliyesine karar verdi. Mahkeme, eksik hususların giderilmesine de hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 3 yaşındaki M.T. ‘mağdur’, anne Aycan T. ‘müşteki’ ve baba Turgay T. ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.
Birden fazla suçtan kaydı bulunduğu gerekçesiyle suç işlemeye yatkınlığının olduğu değerlendirildi.

Mağdur M.T.’ninyaşı sebebiyle ifadesine başvurulmadığının belirtildiği iddianamede, şüpheli Turgay T.’nin birden fazla suçtan adli sicil kaydının olduğu, böylece suç işleme konusunda yatkınlığının bulunduğunun değerlendirildiği aktarıldı. Ayrıca, yapılan ihbarın olayın üzerinden zaman geçtikten sonra yapılması nedeni ile mağdurun vücudunda darp cebir izinin bulunmadığının görüldüğü de aktarıldı.

"AYAĞIMLA KABLOLARDAN UZAKLAŞTIRMAK İSTEDİM, AMACIM ÇOCUĞU KORUMAKTI"

Şüpheli Turgay T.’nin ifadesine de yer verilen iddianamede, olay günü annesi ve kızı ile birlikte asansörün önüne geldiklerini, kızının daire zillerine basmaya başladığını, basmaması konusunda kızını uyardığını, dairenin zillerinin tadilatta olup kabloların dışarıda ve bantlı olması nedeni ile korktuğunu, kablolardan uzaklaştırdığını, kızının tekrardan kabloların yanına gitmesi üzerine kızını uyarıp ayağı ile uzaklaştırmak isterken kızının merdivenlerden birkaç basamak aşağıya düştüğünü, kızını darp etmediğini, pişman olduğunu ve amacının çocuğunu korumak olduğunu söylediği kaydedildi. İddianamede, anne Aycan T.’nin de ifadesinde şüpheli ile benzer beyanlarda bulunduğu ancak olay anını gösterir kamera kayıtları bizzat izlendiğinde şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği ve Turgay T.’nin 3 yaşındaki kızına ayağı ile tekme atıp merdivenden aşağı düşerek yaralanmasına sebebiyet verdiği aktarıldı.

2 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEBİ!

Hazırlanan iddianamede şüpheli Turgay T.’nin ‘beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan altsoya karşı basit yaralama’ suçundan 1 yıl 1 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

