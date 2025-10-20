HABER

Eyüpsultan’da gecekondudan alevler yükseldi

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde Suriyeli bir ailenin yaşadığı gecekondu alevlere teslim oldu.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde Suriyeli bir ailenin yaşadığı gecekondu alevlere teslim oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Çeltik Sokak’ta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre, Suriyelilerin yaşadığı evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. O sırada evin boş olduğu öğrenilirken, yangının çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının neden çıktığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İstanbul
