Eyyübiye’de 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın kenevir bitkisi ektiği yönünde bilgi elde etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır
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