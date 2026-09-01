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Küçükçekmece’de şüphe üzerine durdurulan araçtan silah ve çakar sistemi çıktı

Küçükçekmece’de polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu araçtan 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çakar tertibatı bulunan araç sürücüsü ve sahibine 346 bin 784 TL idari para cezası uygulanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece’de şüphe üzerine durdurulan araçtan silah ve çakar sistemi çıktı

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe genelinde yaya ve araç denetimleri yaptı. 31. Ağustos 2026 tarihinde Yarımburgaz Mahallesinde durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta yapılan kontrolde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca araçta yapılan incelemede çakar ve siren tertibatı bulunduğu tespit edildi. Araç sürücüsü ile araç sahibine ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda toplam 346 bin 784 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili T.Y.Ö., M.C.E. ve M.E. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Küçükçekmece
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