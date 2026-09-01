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Hastaneden çıktıktan sonra kaybolan kadının ölümüne ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da 2022 yılında tedavi için getirildiği hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kaybolan Z.Y.’nin telefon sinyallerini inceleyen polis ekipleri, son sinyalin Esenyurt’ta yaşayan F.D.’nin evini gösterdiğini belirledi. Çalışmalarda Z.Y.’nin hayatını kaybettiği tespit edilirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli İstanbul ve Sinop’ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hastaneden çıktıktan sonra kaybolan kadının ölümüne ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre 12 Eylül 2022 tarihinde tedavi amaçlı hastaneye getirilen, Z.Y. isimli kadın izinsiz şekilde hastaneden ayrıldı. Hastaneden ayrılan kadından bir daha haber alınamazken konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında kayıp Z.Y. telefon kayıtlarını ve sinyallerini inceleyen ekipler, Z.Y.’nin en son F.D. isimli bir şahısla irtibatta olduğunu ve Z.Y.’nin telefonuna ait son sinyalin F.D.’nin Esenyurt’ta bulunan evini gösterdiği tespit edildi. Şüpheli F.D.’nin ise 2024 yılında "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevinde olduğu öğrenildi.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, Z.Y.’nin 4 Ekim 2022 ile 10 Ekim 2022 tarihleri arasında hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmalar sonucunda olayla bağlantısı bulunduğu ve olay hakkında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen 6 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine ekipler tarafından 01 Eylül 2026 tarihinde İstanbul ve Sinop’ta 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’ne getirildi.

Hastaneden çıktıktan sonra kaybolan kadının ölümüne ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı 1


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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