Ezgi Apartmanı davasında aranıyorlardı! Ankara'da yakalandılar

6 Şubat depremlerinin simge binalarından olan, 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada firari sanıkları Sami Kervancıoğlu (59) ile Mustafa Pekel (49), Ankara’da yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerin ilk dakikalarında Ezgi Apartmanı’nın yıkılması sonucu 35 kişi yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin 12 sanık hakkında soruşturma başlatıldı. ‘Olası kastla kasten öldürme ve yaralama’ suçundan 876'şar yıl 6’şar aya kadar hapisleri istenen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’e ulaşılamadı.

VALİLİK YAKALANDIKLARINI AÇIKLADI

Kahramanmaraş Valiliği tarafından bugün yapılan açıklama ile 703 gündür aranan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Deprem soruşturmaları kapsamında firari şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 6 Şubat depremlerinde Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasına neden oldukları gerekçesiyle aranan şahıslar 14.08.2025 günü saat 03.00 sıralarında Ankara ili Etimesgut ilçesinde bulundukları ikamete yönelik düzenlenen operasyonla yakalanmıştır" denildi.

Kahramanmaraş Adliyesine getirilen 2 sanık, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İDDİANAMEDEN

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar, tutuksuz sanık apartmanın müteahhidi Y.A. ve tutuksuz sanık fenni mesulü M.T. hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar, 7 kamu görevlisi için ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. (DHA-AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır