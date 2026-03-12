HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ezilmekten son anda kurtulan yaşlı kadın kameraya yansıdı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu kontrolden çıkan araçlardan biri kahvehanenin kapısına kadar dayandı. Bu sırada yoldan geçen yaşlı kadın, dikkati sayesinde ezilmekten son anda kurtuldu.

Ezilmekten son anda kurtulan yaşlı kadın kameraya yansıdı

Trafik kazalarının sıklıkla yaşandığı noktada bu kez ilginç bir kaza olayı yaşandı. Maddi hasarla atlatılan kaza, Şinasi Kurşun Caddesi’nin Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak ile Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak yol ayrımında meydana geldi. Yokuş yukarı seyreden taksi ile 14. Sokak’tan Muhittin Mahallesi yönüne seyreden bir otomobil çarpıştı. Kaza sonrası kontrolden çıkan taksi, kahvehanenin kapısına kadar geldi. Bu sırada yolda karşıdan karşıya geçen bastonlu yaşlı bir kadın, dikkati sayesinde fark ettiği araçtan kaçarak ezilmekten kıl payı kurtuldu.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise anbean kameralara yansıdı.

Ezilmekten son anda kurtulan yaşlı kadın kameraya yansıdı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin'den ABD'ye "Terminatör" uyarısı! Film gerçek olabilirÇin'den ABD'ye "Terminatör" uyarısı! Film gerçek olabilir
Safranbolu’da boz ayı fotokapanla görüntülendiSafranbolu’da boz ayı fotokapanla görüntülendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

36 saatlik yükselişin ardından dev kayıp

36 saatlik yükselişin ardından dev kayıp

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.