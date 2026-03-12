Ezilmekten son anda kurtulan yaşlı kadın kameraya yansıdı

Trafik kazalarının sıklıkla yaşandığı noktada bu kez ilginç bir kaza olayı yaşandı. Maddi hasarla atlatılan kaza, Şinasi Kurşun Caddesi’nin Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak ile Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak yol ayrımında meydana geldi. Yokuş yukarı seyreden taksi ile 14. Sokak’tan Muhittin Mahallesi yönüne seyreden bir otomobil çarpıştı. Kaza sonrası kontrolden çıkan taksi, kahvehanenin kapısına kadar geldi. Bu sırada yolda karşıdan karşıya geçen bastonlu yaşlı bir kadın, dikkati sayesinde fark ettiği araçtan kaçarak ezilmekten kıl payı kurtuldu.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise anbean kameralara yansıdı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır