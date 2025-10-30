HABER

F-16'lar Çorum'da nefes kesti

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla F-16 uçaklarıyla yapılan gösteri nefes kesti. Kutlamalar, resmi tören geçişinin ardından sona erdi.

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesindeki F-16 savaş uçakları Çorum semalarında muhteşem bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Jetlerin nefes kesen performansı vatandaşlardan büyük alkış aldı.

"CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN"

Gösteri uçuşunun ardından başlayan törende konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Cumhuriyetimizi yaşatmak, onun temel değerlerine sahip çıkmak; ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin en önemli görevidir. Bu kutsal mirası korumak ve daha da yüceltmek için birlik ve beraberlik içinde, azimle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve fedakar gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

KUTLAMALAR, RESMİ TÖREN GEÇİŞİNİN ARDINDAN SONA ERDİ

Vali Ali Çalgan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Tören, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, halk oyunları gösterileri ve Çorum Belediyesi Mehter Takımı ile Bando Takımının gösterisiyle devam etti. Kutlamalar, resmi tören geçişinin ardından sona erdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

