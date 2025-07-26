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Fabrika deposunda çıkan yangında 2 işçi dumandan etkilendi

Burdur'da bir mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 işçi dumandan etkilendi.

Fabrika deposunda çıkan yangında 2 işçi dumandan etkilendi

Yangın, öğle saatlerinde Menderes Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasının bahçesinde, depo olarak kullanılan alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, içerisinde ağaç, kereste, ahşap ve boya malzemelerinin bulunduğu depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın, fabrikanın ana binasına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 2 işçiye, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının ardından soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Burdur
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