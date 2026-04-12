Fadlum Çayı Kızılırmak’a rengini verdi

Sivas’ta baharın gelişiyle birlikte kar sularının erimesi sonucu Kızılırmak’a rengini veren Fadlum Çayı, kızıl renge büründü. Çayın taşıdığı kızıl suların Kızılırmak ile birleştiği anlar havadan görüntülendi.

Sivas’ta her yıl bahar aylarında yaşanan doğa olayı bu yıl da tekrar etti. İmranlı ilçesinde Kızıldağ eteklerinden doğan Fadlum Çayı, taşıdığı mineralli toprak nedeniyle Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak ile birleşerek, nehrin rengini kızıla bürüdü. Bin 355 kilometre uzunluğa sahip olan ve Sivas’tan doğarak Samsun’un Bafra ilçesinden Karadeniz’e dökülen Kızılırmak, Fadlum Çayı’nın getirdiği kızıl suyla birlikte ismini yansıtan bir görünüme kavuştu. Doğaseverlerin ilgisini çeken bu eşsiz manzara, havadan da görüntülendi.

"Rengin kızıl olması dikkatimizi çekti"
Üniversite öğrencisi Ramazan İnci, görüntünün çok güzel olduğunu söyleyerek, "Kızılırmak’a adını veren nehrin üzerinde bulunuyoruz. Burada arkadaşlarımla birlikte manzarayı izliyoruz. Nehrin rengi kırmızı olduğu için dikkatimizi çekti ve biz de fotoğraf çekildik" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

