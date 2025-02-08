Fahiş fiyatlı 12 kuruma dikkat çekti! Bakan Tekin'den sert uyarı: "3'üncü uyarı olursa kapatmaya kadar gider"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son zamanlarda fahiş fiyat artışlarıyla gündemden düşmeyen özel okul ve fiyatlandırmaları hakkında konuştu. Belirli bir hizmetin karşılığı olmayan 'genel gider' ve 'diğer ücretler' adı altında, velilerden fahiş ücretler talep eden özel okullar bir kez daha Bakan Tekin'in radarına girdi. Tekin özel okulları son kez uyardı. A Haber'e konuşan Bakan Tekin, özel okullardaki fahiş fiyat artışına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

22 TANESİ BAKANLIĞIN RADARINDA!

Tekin, "12 bin tane özel okulumuz var. 22 tane okul çok fahiş diyebileceğimiz dikkat çekici oranlarda ücret talep etmiştir. Onun dışındakilerde böyle bir talep yok. Ancak bu 22 okulun bu şekilde bir yok izlemesi diğer kurumları rahatsız ediyor. O özel okullarımız da bizimle iş birliği yapmaya açıklar. Ben hem velilerimiz hem özel okullarımız bizimle iş birliği yaparlarsa bu tür hukuk dışı uygulamaları bizimle paylaşırlarsa biz gereğini yaparız." dedi.

"3'ÜNCÜ UYARI OLURSA KAPATMAYA KADAR GİDECEK"

Özel okulları uyaran Tekin "Kapatmaya kadar gider" dedi. 700'ün üzerinde soruşturma olduğunu altını çizen Bakan Tekin, "Hepsinin usulsüz olduğu anlamında gelmiyor. Bize şikayet geldikçe biz müfettişlerimizi yönlendiriyoruz. Yaptırımlarımız bu konuda çok açık. İlk uyarıda asgari ücretin 10 katı ceza kesiliyor. 2'nci uyarıda 20 katı cezalar uygulanıyor. Eğer 3'üncü uyarı olursa kapatmaya kadar gidecek cezai durum söz konusu. Dolayısıyla özel okullar da bu konuda hassas davranıyorlar. Eğer bizim hassasiyetlerimizi suiistimal eden birileri varsa gereken yaptırımları uygularız" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Her ilimizde en az yüzde 10 fazla derslik kazandırarak daha iyi bir eğitim verilmesi için çalışıyoruz" dedi.