Faladdin ve Binnaz isimli fal uygulamalarına soruşturma!

Son dakika! Yüz binlerce kullanıcısı olan ve Fal, astroloji ve medyumluk hizmeti sunan “Faladdin” ve “Binnaz” adlı mobil uygulamalarla milyonlarca liralık kazanç elde eden Sertaç Taşdelen hakkında başlatılan soruşturmada, yurt dışına suç geliri aktarımı yapıldığı ortaya çıktı. Şüphelinin banka hesapları, araçları, elektronik para varlıkları ve şirket ortaklık paylarına el konuldu.

SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİRLE BAĞLANTILI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Faladdin” ve “Binnaz” isimli mobil uygulamalar ile bunlara bağlı www.faladdin.com ve www.binnazabla.com internet siteleri üzerinden yürütülen faaliyetlerle ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi içeriklerle kullanıcıdan ücret karşılığında hizmet sunan uygulamaların suçtan elde edilen gelirle bağlantılı olduğu tespit edildi.