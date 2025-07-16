Faladdin ve Binnaz uygulamalarına operasyon!

“Faladdin” ve “Binnaz” adlı mobil uygulamalarla milyonlarca liralık kazanç elde eden Sertaç Taşdelen hakkında başlatılan soruşturmada, yurt dışına suç geliri aktarımı yapıldığı ortaya çıktı. Şüphelinin banka hesapları, araçları, elektronik para varlıkları ve şirket ortaklık paylarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Faladdin” ve “Binnaz” isimli mobil uygulamalar ile bunlara bağlı faladdin.com ve binnazabla internet siteleri üzerinden yürütülen faaliyetlerle ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi içeriklerle kullanıcıdan ücret karşılığında hizmet sunan uygulamaların suçtan elde edilen gelirle bağlantılı olduğu tespit edildi.

GÖZALTI KARARI

Şirket sahibi Taşdelen hakkında gözaltı kararı alındığı öğrenildi.