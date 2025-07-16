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Faladdin ve Binnaz uygulamalarına operasyon!

Faladdin ve Binnaz isimli fal uygulamalarına soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada yüz binlerce kullanıcısı olan ve kahve falı yorumlayan “Falaaddin ve Binnaz” uygulamaların kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı alındı.

Faladdin ve Binnaz uygulamalarına operasyon!
Doğukan Akbayır

“Faladdin” ve “Binnaz” adlı mobil uygulamalarla milyonlarca liralık kazanç elde eden Sertaç Taşdelen hakkında başlatılan soruşturmada, yurt dışına suç geliri aktarımı yapıldığı ortaya çıktı. Şüphelinin banka hesapları, araçları, elektronik para varlıkları ve şirket ortaklık paylarına el konuldu.

Faladdin ve Binnaz uygulamalarına operasyon! 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Faladdin” ve “Binnaz” isimli mobil uygulamalar ile bunlara bağlı faladdin.com ve binnazabla internet siteleri üzerinden yürütülen faaliyetlerle ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Faladdin ve Binnaz uygulamalarına operasyon! 2

Soruşturma kapsamında, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi içeriklerle kullanıcıdan ücret karşılığında hizmet sunan uygulamaların suçtan elde edilen gelirle bağlantılı olduğu tespit edildi.

GÖZALTI KARARI

Şirket sahibi Taşdelen hakkında gözaltı kararı alındığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
soruşturma
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