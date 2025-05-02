'Falyalı'nın elindeki 45 kaset' iddiası üzerine sert çıktı! O içerikleri tek tek paylaştı: "Etki ajanları, FETÖ’cüler, vatansızlar, firariler..."

KKTC'de suikastla öldürülen Halil Falyalı'nın finans müdürü Cemil Önal, Falyalı'nın elinde 45 kaset olduğu iddiasını ortaya attı. Gündem olan iddiaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel de değinmişti.



8 Şubat 2022’de KKTC’de öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı

İDDİAYI ORTAYA ATAN CEMİL ÖNAL ÖLDÜRÜLDÜ

Bu sırada Cemil Önal'ın dün Hollanda'da öldürüldüğü açıklandı. Hollanda Ulusal Polisinin açıklamasına göre Önal dün saat 17:45 civarında, Rijswijk'teki Van Vredenburchweg'deki bir otelin önünde silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

"HAYALİ İDDİALAR!"

Önal'ın ortaya attığı 'kaset' iddiası sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından dile getirildi. Bu paylaşımlarda İletişim Başkanı Fahrettin'in de hedef alındığı görülürken, iddiaları "hayali" olarak nitelendiren İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci'den tepki geldi.

"EŞ ZAMANLI, AYNI PSİKOLOJİK HAREKAT MERKEZİNDEN ÇIKAN AYNI İÇERİKLER..."

Aslan Değirmenci sosyal medyadan söz konusu iddiayı paylaşan hesapları paylaşarak "Etki ajanları.. FETÖ’cüler.. Vatansızlar… Firariler.. Eş zamanlı, aynı psikolojik harekat merkezinden çıkan aynı içeriklerle İletişim Başkanımız Fahrettin Altun’u hedef almaya devam ediyorlar" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

"PEKİ MUHALEFET NEDEN ORTAK OLUYOR?"

Paylaşımının devamında muhalefete de tepki gösteren Değirmenci "KKTC’de öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı’nın finans müdürü Cemil Önal’ın, “Falyalı’nın elinde 45 kaset olduğu” şeklindeki hayali iddialarının hangi merkezden yönetildiğini anladınız mı? Peki muhalefet bu ihanete neden ortak oluyor?" dedi.

Demirci, paylaşımında iddia çerçevesinde yapılan şu paylaşımlara da yer verdi: