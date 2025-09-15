Faruk Özlü “Binlerce yıllık tarih sahnesi” diyerek duyurdu! "Birkaç gün içinde tamamlayacağız"

Tarihi M.Ö. ikinci yüzyıla kadar uzanan Roma döneminde kentin sanatsal ve kültürel etkinliklerinin yapıldığı Konuralp Antik Tiyatro alanında kazı çalışmalarında son günlere girildi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Konuralp Antik Kenti kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Özlü çalışmaların birkaç gün içerisinde tamamlanacağını açıkladı.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE TAMAMLIYORUZ"

Özlü'nün paylaşımı şu şekilde:

KAZI ÇALIŞMALARI GENİŞLETİLİYOR

Antik tiyatroda yapılacak aslına uygun düzenleme çalışmaları sırasında Konuralp’in diğer bölgelerinde de kazı çalışmaları başlayacak. Kazı çalışmalarının farklı alanlarda genişletilmesinin amacı ise daha fazla tarihi yaşam kalıntılarına ve yerleşim alanlarına ulaşarak tarihe yön verebilmek. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Düzce’mizin binlerce yıllık tarih sahnesi Konuralp Antik Kenti kazı çalışmalarımızda tiyatro alanını birkaç gün içinde tamamlıyoruz. Burada bir tarih, bir hazine, bir medeniyet yatıyor, bu kültür eşiğinde, daha büyük eserler bulmak için araştırma alanımızı genişletiyoruz. Çünkü biz; çok isteriz, çok çalışırız ve başarırız" dedi.

BAKAN ERSOY: "DÜZCE'YE ÇOK GÜZEL BİR MÜZE İNŞA EDECEĞİZ"

Geçen ay Düzce'yi ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konuralp'te tarih turizminin gelişmesini sağlayacak 2 projeyi bakanlık olarak destekleyeceklerini ifade etmişti. Bakan Ersoy "Kazıları tamamlanma aşamasına getirdigimiz Konuralp Antik Tiyatrosu'nu 2 yıl içinde restore edeceğiz. Düzce'ye yakışır çok güzel bir müze inşa edeceğiz." demişti.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır