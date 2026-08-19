Fas'ta kırmızı bültenle aranan uyuşturucu şüphelisi Avcılar'da yakalandı

İstanbul Avcılar'da dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. Fas’ta “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan 36 yaşındaki şüpheli İstanbul Narkotik ve İstihbarat ekiplerinin ortak çalışmasıyla Avcılar’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

UYUŞTURUCULARI KAPSÜL HALİNDE YUTTURUP YURT DIŞINA ÇIKARMA ÇALIŞMIŞ

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre şahsın, kız kardeşi ve yakın arkadaşlarını kullanarak uyuşturucu maddeleri kapsül halinde yutturup yurt dışına çıkarmaya çalıştığı tespit edildi.

Şüpheli hakkında yapılan işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.