Fatih Altaylı açıkladı: "Özgür Özel bir sürpriz hazırlıyor"

CHP lideri Özgür Özel, eleştiriler üzerine çözüm odaklı adımlar atacaklarını belirterek, Eylül ayında yeni parti programını açıklayacaklarını Fatih Altaylı ile paylaştı. Tutuklu gazeteci Altaylı’nın aktardığına göre Özel, kamuoyuna sunulacak sürpriz bir plan da hazırlıyor.

Çiğdem Sevinç

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün Silivri Cezaevi’ne giderek İmamoğlu başta olmak üzere bazı tutuklu isimleri ziyaret etti.

ELEŞTİRİ SONRASI ÖNERİ PLANI

Özel'e, “Mitingler iyi ve heyecan verici ama vatandaş çözüm önerileri istiyor. İktidara çatmak miting kitlesini coşturuyor ama sessiz bir çoğunluk CHP’nin sorunları nasıl çözeceğini öğrenmek istiyor” eleştirisini yönelttiğini belirten gazeteci Fatih Altaylı, Özel’in, "Kısa bir süre beklesinler. Sonra en detaya kadar çözüm önerilerimizi, formüllerimizi halkın onayına, beğenisine sunacağız." sözlerini aktardı.

"BİR SÜRPRİZ HAZIRLIYOR"

Altaylı, Özel’in planına ilişkin, "Belli ki bir sürpriz hazırlıyor. CHP, Eylül ayı ortasında yeni parti programını açıklayacak. Özgür Bey çözüm önerilerini, özellikle ekonomi ve çalışma hayatı ile ilgili çözüm önerilerini Eylül sonundan itibaren açıklama ya başlayacak. Sonrasında ise sürpriz bir planı var zannediyorum." ifadesini kullandı.

