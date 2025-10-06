HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Fatih Altaylı'dan Youtube kararı! 'Bize biraz müsaade' diyerek duyurdu: Yoruldum

Gazeteci Fatih Altaylı, tutukluğunun devamı kararı sonrası yeni bir karar aldı. Altaylı Youtube'a ara verdi. Kanalında sessiz bir metin paylaşan Altaylı yorulduğunu belirtti ve kararını, 'Bize biraz müsaade' diyerek duyurdu.

Fatih Altaylı'dan Youtube kararı! 'Bize biraz müsaade' diyerek duyurdu: Yoruldum
Ufuk Dağ

Cuma günü duruşması olan ve bu duruşmada serbest kalmayı ümit eden Fatih Altaylı, mahkemenin kararı sonrası şaşırdı. Altaylı için tutukluluğunun devamı kararı verildi. Bu kararın ardından bugün Youtube kanalında sadece metnin yer aldığı bir video paylaşan Altaylı bir süre Youtube'a ara verdiğini ilan etti.

Fatih Altaylı dan Youtube kararı! Bize biraz müsaade diyerek duyurdu: Yoruldum 1

Yazısında sağlık durumuna da değinen Altaylı takipçilerine 'merak etmeyin' uyarısında bulundu.

Altaylı Youtube'a verdiği ara kararını şu ifadelerle duyurdu:

Sevgili Emre ve dinleyiciler,

Cuma günü olanı biteni biliyorsunuz. Tutukluğuma devam kararı çıktı. Şaşırdım. Hal böyle olunca planlarımda değişiklik yapmam gerekti. Daha önce de 3 Ekim'de tahliye olursam biraz tatil yapacağımı söylemiştim.

Sen ve ekip 2 yıldır tatil yapmadan çalıştınız. Siz de bu fırsatla tatile çıkacaktınız. Özellikle de sen... Bengü'nün bana daha fazla kızmasını istemiyorum. Ayrıca mahkeme salonundaki boyunluğu da gördüm. Ona da bir baktır, önlem almazsan sonra daha zor olur tedavisi.

Öte yandan kalbimde 7 yıldır takılmış stentler var ve aort damarımda genişleme söz konusu. Her 6 ayda bir ölçüm yapılarak takip edilmesi gerekiyor.

Fatih Altaylı dan Youtube kararı! Bize biraz müsaade diyerek duyurdu: Yoruldum 2

Normal şartlarda eylül ayında bu ölçümü yaptırmam gerekiyordu ama cezaevinin yollayacağı tanımadığım bir doktor ve bilmediğim bir hastanede yaptırmak istemediğim için tahliye olma ihtimali ile ertelemiştim.

Tahliye olamayınca daha fazla ertelemek istemedim. Bu tetkikleri artık burada yaptırmam gerek.

Daha önce sözünü ettiğim omuzumdaki beze de tam hedefine ulaşamamış olmalı ki onun da koluma olan etkisiyle yazı yazmak, not almak artık çok acı verici bir hale geldi ve bunun da icabına bakılması şart.

Merak etmeyin sağlığım yerinde ama tahliye olmadığım için bu konuları erteleyemem. Bir yandan da yoruldum Emre.

Fatih Altaylı dan Youtube kararı! Bize biraz müsaade diyerek duyurdu: Yoruldum 3

Cezaevi, bir odada bir hücrede yaşandığı için kolay gibi görünse de insanı hem bedenen hem de ruhen yoruyor. Bu yoğun gündemde boğulmadan biraz dinlenmek istiyorum.

Ayrıca bilgiye ulaşmanın zor olduğu bir yerde kendimi tekrar etmekten korkuyorum. Anlayacağın bir süre müsaadeni rica ediyorum.

Cuma günü senin o yorgun bitkin halini görünce size de haksızlık yaptığımı ayrıca gördüm. Hep beraber bize biraz müsaade. Herkese bol bol sevgi ve selam.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Everest'te kar fırtınası: Bin kişi dağda mahsur kaldı!Everest'te kar fırtınası: Bin kişi dağda mahsur kaldı!
37 ilde operasyon, yüzlerce gözaltı var... Bakan Yerlikaya duyurdu37 ilde operasyon, yüzlerce gözaltı var... Bakan Yerlikaya duyurdu

Anahtar Kelimeler:
youtube Fatih Altaylı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.