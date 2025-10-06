Fatih Altaylı'dan Youtube kararı! 'Bize biraz müsaade' diyerek duyurdu: Yoruldum

Cuma günü duruşması olan ve bu duruşmada serbest kalmayı ümit eden Fatih Altaylı, mahkemenin kararı sonrası şaşırdı. Altaylı için tutukluluğunun devamı kararı verildi. Bu kararın ardından bugün Youtube kanalında sadece metnin yer aldığı bir video paylaşan Altaylı bir süre Youtube'a ara verdiğini ilan etti.

Yazısında sağlık durumuna da değinen Altaylı takipçilerine 'merak etmeyin' uyarısında bulundu.

Altaylı Youtube'a verdiği ara kararını şu ifadelerle duyurdu:

Sevgili Emre ve dinleyiciler,

Cuma günü olanı biteni biliyorsunuz. Tutukluğuma devam kararı çıktı. Şaşırdım. Hal böyle olunca planlarımda değişiklik yapmam gerekti. Daha önce de 3 Ekim'de tahliye olursam biraz tatil yapacağımı söylemiştim.

Sen ve ekip 2 yıldır tatil yapmadan çalıştınız. Siz de bu fırsatla tatile çıkacaktınız. Özellikle de sen... Bengü'nün bana daha fazla kızmasını istemiyorum. Ayrıca mahkeme salonundaki boyunluğu da gördüm. Ona da bir baktır, önlem almazsan sonra daha zor olur tedavisi.

Öte yandan kalbimde 7 yıldır takılmış stentler var ve aort damarımda genişleme söz konusu. Her 6 ayda bir ölçüm yapılarak takip edilmesi gerekiyor.

Normal şartlarda eylül ayında bu ölçümü yaptırmam gerekiyordu ama cezaevinin yollayacağı tanımadığım bir doktor ve bilmediğim bir hastanede yaptırmak istemediğim için tahliye olma ihtimali ile ertelemiştim.

Tahliye olamayınca daha fazla ertelemek istemedim. Bu tetkikleri artık burada yaptırmam gerek.

Daha önce sözünü ettiğim omuzumdaki beze de tam hedefine ulaşamamış olmalı ki onun da koluma olan etkisiyle yazı yazmak, not almak artık çok acı verici bir hale geldi ve bunun da icabına bakılması şart.

Merak etmeyin sağlığım yerinde ama tahliye olmadığım için bu konuları erteleyemem. Bir yandan da yoruldum Emre.

Cezaevi, bir odada bir hücrede yaşandığı için kolay gibi görünse de insanı hem bedenen hem de ruhen yoruyor. Bu yoğun gündemde boğulmadan biraz dinlenmek istiyorum.

Ayrıca bilgiye ulaşmanın zor olduğu bir yerde kendimi tekrar etmekten korkuyorum. Anlayacağın bir süre müsaadeni rica ediyorum.

Cuma günü senin o yorgun bitkin halini görünce size de haksızlık yaptığımı ayrıca gördüm. Hep beraber bize biraz müsaade. Herkese bol bol sevgi ve selam.