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Fatih Altaylı gözleri dolarak anlattı: Ekrem İmamoğlu haberini duyunca 45 dakika boyunca ağladım!

20.03.2025 10:55
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Gazeteci Fatih Altaylı YouTube kanalında paylaştığı gündeme ilişkin videosunda İmamoğlu'nun dün şafak operasyonuyla gözaltına alınmasının ardından Altaylı çok moralinin bozulduğunu ifade ederek, "45 dakika ağladım. 12 Eylül'de gazetecilik yapan büyüklerimiz ne hissetmiş onu anladım" dedi. Altaylı ayrıca Kent Uzlaşısı soruşturmasına da MHP-DEM görüşmesi ve sarf edilen 'Sayın Öcalan' ifadesi üzerinden yüklendi.

Fatih Altaylı gözleri dolarak anlattı: Ekrem İmamoğlu haberini duyunca 45 dakika boyunca ağladım!

Hakkındaki Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı soruşturmaları kapsamında dün sabah şafak operasyonuyla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündeminde. Konuyla ilgili son çıkış ise gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı, YouTube kanalında her sabah paylaştığı videoda İmamoğlu haberini aldığında ne yaptığını anlattı.

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"45 DAKİKA AĞLADIM"

Altaylı, İmamoğlu haberlerini öğrendiğinde yaptıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Dün sabah uyanıp gelişmeleri izlemeye başladıktan sonra 45 dakika ağladım. Çok asabım bozuldu. Şeyi hissettim: 12 Eylül'de gazetecilik yapan büyüklerimiz ne hissetmiş onu anladım. Hukuk ayaklar altına alınmış. Siyasete karşı hukuku veya yargıyı kullanarak bir girişimde bulunulmuş. İnsanların seçme hakları ellerinden alınmış. Alınmaya çalışılmış. O kadar asabımız bozuldu ki dedim ki yazık çocuklara. Kendim için üzülmedim. Bu çocuklar eline telefonu alınca dünyayı görüyor. Hoş dünyada pek parlak değil ama burası gibi de değil. Bu Türkiye'nin başka bir raya girmesi demek. Demokrasiden uzaklaşmak demek. İnsan haklarından uzaklaşmak demek. Siyasetten uzaklaşmak demek.

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"'SAYIN ÖCALAN' DENİYOR, SEMİH YALÇIN GÖBEĞİNE BAKIYOR"

Şimdi şunu görüyoruz: Kriminalize et, ipini çek. Ne olacağını biliyoruz. Ne yapılmak istendiği belli. Diyecekler ki 'Bak işte sizin adamınız hırsız, bunlar sürekli terörle bağlantılı, bunlar şöyle, bunlar böyle diyip bunları mı koruyorsunuz diyecekler. Ya kardeşim, 'Sayın Öcalan' diyerek MHP ile basın toplantısı yapıyorlar. MHP KCK'lıların affı için devrede. PKK'lıların kongresini neredeyse devlet organize edecek hale getirilmiş iş. Semih Yalçın'ın yanında 'Sayın Öcalan' deniyor. Yalçın göbeğine bakıyor. Sonra dönüp diyorsun ki siz DEM ile Kent Uzlaşısı yaptınız. Siz 'Milli Uzlaşı' yaptınız ya. Bu mu suç?"

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Fatih Altaylı ibb ekrem imamoğlu operasyonu
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