HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Fatih Altaylı’nın cezaevinde adeta kabusu olmuş: “Öyle ürkütücüydü! Yanınızdan geçerken soğuk bir rüzgar eser ya...”

Tahliye olduktan sonra ilk kez video paylaşan gazeteci Fatih Altaylı, cezaevinde "Reina katili" olarak bilinen Abdulkadir Masharipov ile ilgili anısını anlattı. Katilin tavırlarından bahsederken ürpertisi mimiklerine yansıyan Altaylı'nın 'Voldemort' benzetmesi de ilgi çekti.

Fatih Altaylı’nın cezaevinde adeta kabusu olmuş: “Öyle ürkütücüydü! Yanınızdan geçerken soğuk bir rüzgar eser ya...”
Hazar Gönüllü

Gazeteci Fatih Altaylı uzun süre sonra yeniden Youtube yayınlarına döndü. 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla 190 gün tutuklu kalan Altaylı 29 Aralık'ta tahliye edilmişti. Altaylı ilk yayınında cezaevi anılarını anlattı.

Fatih Altaylı’nın cezaevinde adeta kabusu olmuş: “Öyle ürkütücüydü! Yanınızdan geçerken soğuk bir rüzgar eser ya...” 1

"BENİM SAĞIMDA SOLUMDA BİRİ OLSUN İSTENMEMİŞ"

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde kimlerle kaldığından söz eden Altaylı şunları anlattı: "Kimler yoktu ki? Benim kaldığım hücrenin bir tarafı koridora bakıyordu ve orada sadece infaz koruma memurlarının oturduğu bir masa vardı. Diğer tarafındaki oda ise boştu. Özellikle böyle yapmışlar zaten. Benim sağımda solumda kimse olsun istenmemiş. Etrafta genellikle işte belediyeden tutuklu olanlar, kimi bürokrat, kimi siyasetçi.

Fatih Altaylı’nın cezaevinde adeta kabusu olmuş: “Öyle ürkütücüydü! Yanınızdan geçerken soğuk bir rüzgar eser ya...” 2

REİNA KATİLİNİ ANLATTI: "SIFIR PİŞMANLIK"

Benden bir arka koridorda Reina katili vardı. Sıfır pişmanlık. Hatta; bir gün yanımda Buğra Gökçe vardı, ben yılbaşından önce çıktım ama açıkçası çıkacağımı tahmin etmediğim için, yılbaşı kutlaması yapılır mı yapılmaz mı burada diye kendi aramızda böyle... Buğra Gökçe 'Ya bir dilekçe yazsak da bizi en azından yılbaşı akşamı spor sonunda bir araya getirseler falan' dedi. Ben dedim ki 'Ben gelmem.' Niye? 'Reina'cı burada, orayı da basar' falan dedim. Hakikaten çok garipti yani.

Fatih Altaylı’nın cezaevinde adeta kabusu olmuş: “Öyle ürkütücüydü! Yanınızdan geçerken soğuk bir rüzgar eser ya...” 3

"ÜRKÜTÜCÜYDÜ"

Onu bir iki kere gördüm. Yanınızdan geçerken böyle soğuk bir rüzgar eser ya hani, Voldemort yanınızdan geçiyormuş gibi. Öyle ürkütücüydü mesela o.

Fatih Altaylı’nın cezaevinde adeta kabusu olmuş: “Öyle ürkütücüydü! Yanınızdan geçerken soğuk bir rüzgar eser ya...” 4
Reina katili Abdulkadir Masharipov ve Harry Potter evreninin kötü karakterlerinden Voldemort

"GÜNDE ÜÇ KERE KAPILARI YUMRUKLAYIP TEKMELİYORLAR"

Mesela oradaki en ilginçler DHKP-C tutukları. Sürekli olarak slogan atıyorlar. Sürekli olarak günde üç kere kapıları tekmelemeye, yumruklamaya başlıyorlar dan dan diye. Geceleyin ilk başta yataktan kalkıyordum, ne oluyor diye. Sonra alıştım Allah'tan."

Fatih Altaylı’nın cezaevinde adeta kabusu olmuş: “Öyle ürkütücüydü! Yanınızdan geçerken soğuk bir rüzgar eser ya...” 5

Fatih Altaylı’nın cezaevinde adeta kabusu olmuş: “Öyle ürkütücüydü! Yanınızdan geçerken soğuk bir rüzgar eser ya...” 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araştırma hastanesini karıştıran soruşturma! Üroloji bölümünde fiziksel temas iddiaları... Araştırma hastanesini karıştıran soruşturma! Üroloji bölümünde fiziksel temas iddiaları...
Kaliteli ve işlevsel: SAMSONITE sırt çantalarında indirim başladıKaliteli ve işlevsel: SAMSONITE sırt çantalarında indirim başladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı katil harry potter katliam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.