Fatih Altaylı’nın cezaevinde adeta kabusu olmuş: “Öyle ürkütücüydü! Yanınızdan geçerken soğuk bir rüzgar eser ya...”

Gazeteci Fatih Altaylı uzun süre sonra yeniden Youtube yayınlarına döndü. 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla 190 gün tutuklu kalan Altaylı 29 Aralık'ta tahliye edilmişti. Altaylı ilk yayınında cezaevi anılarını anlattı.

"BENİM SAĞIMDA SOLUMDA BİRİ OLSUN İSTENMEMİŞ"

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde kimlerle kaldığından söz eden Altaylı şunları anlattı: "Kimler yoktu ki? Benim kaldığım hücrenin bir tarafı koridora bakıyordu ve orada sadece infaz koruma memurlarının oturduğu bir masa vardı. Diğer tarafındaki oda ise boştu. Özellikle böyle yapmışlar zaten. Benim sağımda solumda kimse olsun istenmemiş. Etrafta genellikle işte belediyeden tutuklu olanlar, kimi bürokrat, kimi siyasetçi.

REİNA KATİLİNİ ANLATTI: "SIFIR PİŞMANLIK"

Benden bir arka koridorda Reina katili vardı. Sıfır pişmanlık. Hatta; bir gün yanımda Buğra Gökçe vardı, ben yılbaşından önce çıktım ama açıkçası çıkacağımı tahmin etmediğim için, yılbaşı kutlaması yapılır mı yapılmaz mı burada diye kendi aramızda böyle... Buğra Gökçe 'Ya bir dilekçe yazsak da bizi en azından yılbaşı akşamı spor sonunda bir araya getirseler falan' dedi. Ben dedim ki 'Ben gelmem.' Niye? 'Reina'cı burada, orayı da basar' falan dedim. Hakikaten çok garipti yani.

"ÜRKÜTÜCÜYDÜ"

Onu bir iki kere gördüm. Yanınızdan geçerken böyle soğuk bir rüzgar eser ya hani, Voldemort yanınızdan geçiyormuş gibi. Öyle ürkütücüydü mesela o.



Reina katili Abdulkadir Masharipov ve Harry Potter evreninin kötü karakterlerinden Voldemort

"GÜNDE ÜÇ KERE KAPILARI YUMRUKLAYIP TEKMELİYORLAR"

Mesela oradaki en ilginçler DHKP-C tutukları. Sürekli olarak slogan atıyorlar. Sürekli olarak günde üç kere kapıları tekmelemeye, yumruklamaya başlıyorlar dan dan diye. Geceleyin ilk başta yataktan kalkıyordum, ne oluyor diye. Sonra alıştım Allah'tan."