Fatih Altaylı tutuklanmıştı! Eşi Hande Altaylı üzülen avukatı teselli etti: "Bugünler de geçecek"

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait Youtube kanalında yayınlanan bir videodaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı.

Altaylı, soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmış, işlemleri tamamlanan Altaylı, üzerine atılı suçlamadan, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş ve savcılıkta ifade vermiş ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimlği’ne sevk edilen Altaylı, hakimlik işlemlerinin ardından ‘Cumhurbaşkanını tehdit’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz gün gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalından yayımladığı bir videoda kullandığı ifadeler nedeni ile 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlaması ile tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı.

"BUGÜNLER DE GEÇECEK"

Hande Altaylı, eşi Fatih Altaylı’nın tutuklanmasına üzülen avukatı teselli etti:

“Bugünler de geçecek. Daha kötü şeyler var hayatta. Zalimlerden olmak var mesela. Biz onlardan değiliz.”

"HAPSE GİRENLERDEN OLMAK, HAPSE ATANLARDAN OLMAKTAN İYİDİR"

Hande Altaylı eşi Fatih Altaylı'nın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Altaylı yaptığı paylaşımda, “Bazen hapse girenlerden olmak, hapse atanlardan olmaktan bin kat iyidir. Çok şükür!” ifadelerini kullandı.