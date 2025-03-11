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Fatih'te bulunan ünlü bir kuyumcunun sahibi iş yeri tuvaletinde ölü bulundu!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.03.2025 16:14
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Fatih’te bilinen bir kuyumcunun sahibi olan Mustafa Bülent Öndeş, iş merkezinin tuvaletinde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Fatih'te bulunan ünlü bir kuyumcunun sahibi iş yeri tuvaletinde ölü bulundu!

Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre, İstanbul’un Fatih ilçesinde faaliyet gösteren ünlü bir kuyumcunun sahibi olan Mustafa Bülent Öndeş, iş merkezinin tuvaletinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Bülent Öndeş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, şüpheli ölüm nedeniyle olay yerinde inceleme yaparken, güvenlik kameraları ve yakın çevredeki görgü tanıkları üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. Mustafa Bülent Öndeş'in ölümünün kesin nedeni, yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

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Kuyumcu Fatih tuvalet ölü
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