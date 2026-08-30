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Fatih'te kan donduran olay! Emekli polis eşini ve kızını öldürüp intihar etti

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Fatih'te emekli polis memuru olduğu öğrenilen bir kişi, evinde eşi ve kızını öldürerek intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin evdeki incelemesi sürüyor.

Olay, saat 15.30 sıralarında Hırka-i Şerif Mahallesi Gül Dede Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali Yıldırım ile eşi ve kızı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Fatih te kan donduran olay! Emekli polis eşini ve kızını öldürüp intihar etti 1

EŞİ VE KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine silahını çıkaran Yıldırım, eşi Söhöyla Yıldırım ve kızı Elif Gülşah Yıldırım’a ateş etti. Yıldırım, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Fatih te kan donduran olay! Emekli polis eşini ve kızını öldürüp intihar etti 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

PSİKOLOJİ TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Öte yandan Mehmet Ali Yıldırım ile eşi arasında yaklaşık 3 aydır şiddetli geçimsizlik yaşandığı, bu nedenle Söhöyla Yıldırım'ın bir süre önce Kahramanmaraş'a gittiği, 28 Ağustos cuma günü ise İstanbul'a döndüğü öğrenildi. Mehmet Ali Yıldırım'ın bir süredir uyku ve sinir şikayetleri nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.

(DHA/İHA)
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Fatih
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