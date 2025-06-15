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Fatih'te kan donduran vahşet... Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti... Başı olmayan ceset yatağın altından çıktı

Kan donduran vahşetin adresi Fatih oldu. Polis memuru Semih Gülmüş mesaiye gitmeyince arkadaşları evine geldi ve Gülmüş'ü kontrol etmek istedi. Daireden doğalgaz kokusu gelmesi üzerine, kapıyı açtıran ekipler vahşetle karşılaştı. Gülmüş'ü kendi kafasına ateş etmiş halde bulan ekipler, yerde kurumuş kan izlerini fark etti. Yatak odasındaki yatağın altından ise başı olmayan, parçalara ayrılmış bir erkek cesedi çıktı. İşte korkunç olayın tüm detayları...

Fatih'te kan donduran vahşet... Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti... Başı olmayan ceset yatağın altından çıktı
Melih Kadir Yılmaz

Olay, dün akşam saatlerinde Ayvansaray Mahallesi Kariye İmarathanesi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mesaiye gitmeyen Polis Memuru Semih Gülmüş'ten haber alamayan mesai arkadaşları evine gitti.

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DOĞALGAZ KOKUSU GELİNCE KAPIYI AÇTIRDILAR

Daireden yoğun bir doğalgaz kokusu geldiğini fark eden arkadaşları kapıyı çilingir yardımıyla açtırarak içeri girildi. Kapıyı açan ekipler, Gülmüş'ü evde hareketsiz halde buldu.

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KAFASINA BİR EL ATEŞ EDİP İNTİHAR ETMİŞ!

İhbar üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri polisin kafasına bir el ateş ederek hayatını kaybettiğini belirledi.

KURUMUŞ KAN İZLERİ OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Yapılan çalışmalar sonucunda, polis memurunun koltuk üzerinde yatar vaziyette ve kucağında silah olduğu, yerlerde ise kurumuş kan izleri olduğu görüldü.

YATAĞIN ALTINDA POŞETE SARILI, KAFASI OLMAYAN VE PARÇLARA AYRILMIŞ CESET BULUNDU

Yatak odasındaki yatağın altında ise poşetlere sarılı, kafası olmayan ve parçalara ayrılmış erkek cesedi bulundu. Mutfakta ise tezgah altında kesik parmakların olduğu görüldü. Polis memurunun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar polis Fatih
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