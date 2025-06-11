Fatih'te korku dolu dakikalar! Binanın bir kısmı çöktü: Kendi imkanlarıyla çıktılar

İstanbul Fatih’te bir binanın arka cephesinde meydana gelen kısmi çökme, mahallede paniğe neden oldu. Kocamustafapaşa Mahallesi Sarraf Tahsin Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın arka kısmında gerçekleşen çökme sonrası, çevredeki bazı binalarda da hasar oluştu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay, saat 10.30 sıralarında yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında binada bulunan kişilerin kendi imkanlarıyla dışarıya çıktığı bildirildi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

BAZI BİNALARDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Binanın çevresi, olası risklere karşı güvenlik şeridiyle kapatıldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri, binada ve çevresindeki yapılarda incelemelerde bulunuyor. Çökmenin etkisiyle bitişikteki bazı binalarda çatlaklar ve yapısal hasarlar meydana geldi. Yetkililer, risk tespiti yapılan binaların tahliyesine ilişkin kararları kısa süre içinde açıklayacaklarını bildirdi. Olayla ilgili teknik incelemeler devam ederken, bina sakinleri gelişmeleri endişeyle takip ediyor. Belediye ve ilgili birimlerin, yapının durumu hakkında detaylı rapor hazırlaması bekleniyor.