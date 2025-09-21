HABER

Fatih'te sır ölüm! Kadın, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu... Komşudan açıklama

İstanbul'da bugün kan donduran bir olay yaşandı. Fatih'te Özbekistan uyruklu olan Züleyha E.'den (36) haber alamayan arkadaşı durumu kadının ev sahibine bildirdi. Eve çilingir yardımıyla girilirken, genç kadın boğazı kesilmiş halde yerde hareketsiz şekilde buldu. Mahalle sakini bir kişi ise "Geleni gideni çok oluyordu. Daha önce birkaç kez şiddet uyguladığını duyduk" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Olay, dün gece saatlerinde Aksaray Mahallesi Sulu Bostan Sokak’taki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Züleyha E.’den uzun süredir haber alamayan komşuları durumu ev sahibine bildirdi.

BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Daireye gelen ev sahibi, çilingir yardımıyla kapıyı açtırarak içeri girdi. Yatak odasında Züleyha E.’yi hareketsiz yatarken bulan ev sahibi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Züleyha E.’nin boğazı kesilmiş halde hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİSİ YAPILACAK

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"GELENİ GİDENİ ÇOK OLUYORDU"

Olayla ilgili soruşturma sürerken, aynı binada yaşayan Ahmet Eskimiş, "Geleni gideni çok oluyordu. Genellikle tanımadığımız kişiler gelirdi. Gürültü nedeniyle birkaç kez uyardık. Bazı komşularda numarası vardı, mesajlaşma uygulamasında son görülmesi Çarşamba günüydü" dedi.

"BİRKAÇ KEZ ŞİDDET UYGULANDIĞINI DUYDUK"

Eskimiş daha sonra ise "Genellikle tek yaşıyordu ama arkadaşları sık sık gelip gidiyordu. Bildiğim kadarıyla Türk vatandaşı olmayan bir sevgilisi vardı. Daha önce birkaç kez şiddet uyguladığını duyduk. Tam olarak bilmiyorum ama sürekli şiddet gösteriyordu" dedi. (DHA)

