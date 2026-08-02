Fatih'teki tarihi hazirede 7 mezar taşı tahrip edildi

İskenderpaşa Mahallesi'ndeki hazireye 31 Temmuz'da akşam saatlerinde gelen bir şüpheli, tekmeleyerek ve taşla mezar taşlarına zarar verdi.

Kırdığı mezar taşı parçalarını hazirenin yanındaki bir boşlukta biriktiren şüpheli, çevredekilerin tepkisi üzerine olay yerinden kaçtı.

Cami imamının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hazirede inceleme yaptı.

Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Haziredeki mezar taşlarına zarar verildiğini duyan mahalleli duruma tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinden mali müşavir Jale Jarira, AA muhabirine yaptığı açıklamada, durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hazireye girdiğinde yaklaşık 7 mezar taşına zarar verildiğini gördüğünü söyledi.

Jarira, haziredeki tarihi mezarların önemine işaret ederek, "Bunlar bizim sanat eserlerimiz, geçmişimiz, tarihimiz. Bundan dolayı, çok büyük bir kayıp bizim için. Üzülüyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Ama görürsem bunu yapanları, polise teslim etmek için elimden geleni yaparım. İnşallah cezalarını bulurlar. Bunu canı gönülden istiyorum." ifadelerini kullandı.

HAYDARHANE CAMİSİ HAZİRESİ

Fatih Sultan Mehmet'in alemdarlarından Alemdar Ali Haydar Dede tarafından 2. Beyazıt Dönemi'nde mescid olarak inşa ettirilen Haydarhane Camisi ve Haziresi kentin köklü tarihi mekanları arasında yer alıyor.

Hazirede bulunan kadın ve erkek mezar taşlarında "Hacı", "Hafız", "Seyyid", "Molla", "Şeyh" ve "Şehide" gibi unvanlara rastlanırken, kitabeler yatan kişilerin statüleri ve mesleklerine ilişkin bilgiler sunuyor.

Ele alındıkları üslup açısından yapıldıkları dönemin tarzını yansıtan mezar taşlarının bazılarında bitkisel bezemeler öne çıkarken, bazı mezar taşlarında ise meyve motifleri dikkati çekiyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır