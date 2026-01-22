HABER

Fatih’te 3 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan 3 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Fatih'te 3 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Binada bulanan çocuk ve aileleri kısa sürede tahliye edilirken, bitişikteki binaya da sıçrayan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Yangın saat 15.00’da Fatih ilçesi Karagümrük Mahallesi Niyazi Mısri Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın kazan dairesinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, binada bulunan aileler ve çocuklar tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler bitişikteki binaya da sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi.

Yangının söndürme çalışmaları havadan görüntülenirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

