Fatsa’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Sahil Caddesi’nde meydana geldi. Görkem C. (23) yönetimindeki ticari araç, Ünye istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun sağında bulunan dolmuş durağındaki demir dubaya çarptı. Savrulan araç daha sonra bir iş yerine girerek içeride bulunan Muhammed Ali Ö. (51)’ye çarptı. Bu esnada park halindeki başka bir araç da zarar gördü. Kazada ağır yaralanan sürücü Görkem C. ile hafif yaralanan Muhammed Ali Ö, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

