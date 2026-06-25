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Feci kaza: Önce tır çarptı, sonra otomobil ezdi

İzmir’de karanlık yolda yürüyen 75 yaşındaki alzaymır hastası adam, önce bir tırın çarpması, ardından da otomobilin ezmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Feci kaza: Önce tır çarptı, sonra otomobil ezdi

İzmir’de karanlık yolda yürüyen 75 yaşındaki alzaymır hastası adam, önce bir tırın çarpması, ardından da otomobilin ezmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 sürücü de gözaltına alındı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Ödemiş ilçesi Kaymakçı Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kiraz’dan Ödemiş istikametine seyir halinde olan A.Ş. (34) idaresindeki tır, karanlık yolda bir anda önüne çıkan Halil İbrahim Akın’a (75) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı adamın üzerinden, aynı istikamette seyreden B.A. (48) yönetimindeki otomobil geçti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Halil İbrahim Akın’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çaylı Mahallesi’nde ikamet ettiği ve alzaymır hastası olduğu öğrenilen talihsiz adamın gece vakti karanlık yolda tek başına yürüdüğü ifade edildi. Akın’ın cansız bedeni, savcılık ve olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

Kazaya karışan sürücüler A.Ş. ve B.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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İzmir
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