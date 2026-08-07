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Şırnak'ta kahreden olay! Elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki Miraç öldü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde klima dış ünitesine dokununca elektrik akımına kapılan Miraç Tayşun (4), hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan B.K., ‘taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla tutuklandı.

Şırnak'ta kahreden olay! Elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki Miraç öldü

Olay, dün Silopi ilçesindeki Bersis TOKİ Konutları’nda meydana geldi. İddiaya göre, komşularının evinin klima dış ünitesine dokunan Miraç Tayşun, elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Miraç, kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.,

KOMŞU GÖZALTINA ALINDI

Miraç’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında komşu B.K. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., ‘taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Şırnak
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