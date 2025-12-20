Feci kazada yaralanan anne ve oğul yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza dün, TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Yıldız (23) idaresindeki otomobil gişelere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin kullanılamaz hale geldiği kaza yerine, ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ümit Yıldız ile yanında bulunan annesi Menşure Yıldız ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan anne ve oğuldan bugün kötü haber geldi. Anne ve oğlunun hayatını kaybettiği öğrenildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır