HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Feci kazadan acı haber geldi : Sürücü hayatını kaybetti, alkollü olduğu tespit edildi

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde meydana gelen kazada, lüks bir otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün hastanede yapılan testte 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Feci kazadan acı haber geldi : Sürücü hayatını kaybetti, alkollü olduğu tespit edildi

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde meydana gelen kazada, lüks bir otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün hastanede yapılan testte 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Feci kazadan acı haber geldi : Sürücü hayatını kaybetti, alkollü olduğu tespit edildi 1

Kaza, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Halil Acar idaresindeki 16 BHB plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan Ahmet T.’ye ait 10 ARD plakalı tıra henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü araç içinde sıkıştı.

Feci kazadan acı haber geldi : Sürücü hayatını kaybetti, alkollü olduğu tespit edildi 2

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Halil Acar, ekiplerin uzun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Kalbi duran sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde kalp masajı yapıldı. Acar, hayati tehlikesi devam ederken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Halil Acar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan, sürücü Halil Acar’ın hastanede yapılan kontrollerde 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildiği öğrenildi.

Feci kazadan acı haber geldi : Sürücü hayatını kaybetti, alkollü olduğu tespit edildi 3

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci kazadan acı haber geldi : Sürücü hayatını kaybetti, alkollü olduğu tespit edildi 4Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alanya’da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandıAlanya’da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Savaş seçeneği Trump'a sunuldu! ABD'den yeni hamle... Savaş seçeneği Trump'a sunuldu! ABD'den yeni hamle...

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.