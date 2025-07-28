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Feci ölüm... Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, 62 yaşındaki bir şahıs yem makinesine düşerek hayatını kaybetti. Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Hasan Şahin'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Feci ölüm... Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Tohma Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hayvanlarına yem vermek isteyen Hasan Şahin, ahırda çalışır durumdaki yem makinesine düştü. Durumu fark eden aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Feci ölüm... Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti 1

YAKINLARI HASTANE ÖNÜNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hasan Şahin'in vefat haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Hasan Şahin'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Feci ölüm... Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti 2

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kaza makine
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