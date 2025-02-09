Feci şekilde ezilmişti! Ölümden dönen kurye yaşananları anlattı! Sağlık durumu nasıl? "Birden gaza basarak..."

İstanbul Pendik'te yaşanan yol verme kavgası feci bir şekilde bitmişti. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde otomobil sürücüsü, tartıştığı motosikletliyi aracının ve bir çekicinin arasına sıkıştırmıştı. Ekol TV'den İremnaz Aksoy'a konuşan yaralı kurye yaşadıklarını ve olayın perde arkasını anlattı.

Otomobil sürücüsü V.K.'nın aracıyla kuryeye arkadan çarpıyor ve durarak tutanak tutması gerekirken otomobil sürücüsü olay yerinden kaçıyor. Kurye de motoruna zarra verildiği için otomobilin sağ dikiz aynasını kırıyor. V.K., ani bir şekilde gaza basarak motosiklet sürücüsünü bir çekici ile kendi aracı arasına sıkıştırıyor ve gaza basmaya devam ediyor.

"GAZA BASARAK HİÇ BEKLEMEDİĞİM BİR ŞEY YAPTI"

"Bu canilikten başka bir şey değil” diyen F.F., “Olay oradan ibaret değil, olayın öncesi var. Öncesinde şahıs aracıyla bana arkadan çarpıyor. Ben ona durmasını ve tutanak tutmamız gerektiğini söylüyorum. İlk aşamada benim motorumun aynası ve ayaklığı kırılıyor. Tekrar yanına yanaştığımda tekrar küfrederek camını kapatıyor ve kaçıyor. Ben de bu sefer onun sağ aynısını kırıyorum. O da birden gaza basarak hiç beklemediğim bir şey yapıyor ve beni iki arabanın arasına sıkıştırdı. Uğraşacağım hakkımı arayacağım." dedi.

"Kaburgalarımda ikisi parçalı 9 kırığım var. Akciğerim sönük... Karaciğerimde yırtık var, kanamam var. Hala kan çekiliyor. Tedavim sürüyor. Ameliyat durumum da belli değil" ifadelerini kullandı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI!

Yakalanan otomobil sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savunmayı dinleyen Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanmasına karar verdi. Sürücü ise ifadesinde "Olay günü 34 EH 6467 plakalı aracım ile Aydınlı Yolu Caddesi'nde seyir halinde devam ederken olay nedeni ile ismini ögrendigim 34 TEC 61 plakalı aracı kullanan A.B.A. isimli kişi ile yol verme meselesi yüzünden aramızda tartışma yaşandı. Bu kişi tartışma sırasında bana, 'Şerefsiz in aşağı seni gebertirim' şeklinde sözler söyledi. Araya vatandaşlar girdi. Daha sonra bu araçla aynı istikamette yola devam ettik. Yaklaşık 100 metre sonra sağımda solumda iki tane motosiklet sürücüsü gördüm. Bu kişiler, 'Şerefsiz sağa çek. Aşağı in. Taksici seni öldüremedi, biz öldüreceğiz' dediler. Bu kişilerle herhangi bir tartışma yaşamamıştım."

"Bu kişiler bana, 'Bize vurdun' dediler. Ancak ben kimseye çarpmadığımı söyledim. Daha sonra kurye olan şahıs aracın solundan sağ tarafına geçti ve aracımın sağ aynasını kırdı. Daha sonra benim aracımın önüne atladı. Ben de o anki şokla gazla frenin yerini karıştırdım ve bu kişiye çarptım. Daha sonra A.B.A. isimli şahıs taksiden inip beni yumruklamaya başladı. Yaptığım eylemin tek amacı mal ve can güvenliğini korumaktı. Taksi şoförü ve motosiklet sürücülerinin beraber hareket ettigini düşünüyorum. Beni yaralayan, hakaret eden ve beni tehdit eden A.B.A. isimli şahıstan, bana hakaret ve tehditlerde bulunan, aracımın aynasını kıran kurye şahıstan ve yine aynı şekilde bana hakaret ve tehditte bulunan diğer motosiklet sürücüsünden sikayetçiyim. Ben 16-17 yaşımdan beri bipolar hastasıyım" dedi.

"OLAY ÇETE HALİNDE İŞLENDİ"

"Kamera görüntüleri bildiğim kadarı ile kısıtlı şekilde alınmıştır. Kamera kayıtları incelenirse olayın çete halinde işlendiği açık olacaktır. Fırından ekmek almaya gittim. Arabama binmeye çalışırken devam etmeme engel oldu. Aracımın aynasını motorcu kırdı. Ben motorcunun üzerine sürmedim. Sağımdan geçip aynamı kırdı. Beni durdurup saldırmak için aracımın önüne geçti. Kaza öncesinde iki motorcu sağlı sollu yol boyunca beni takip ettiler. Bir tanesi bıraktı, diğeri takibe devam etti. Soldan sağıma geçip iki aracın arasına girdi ve aynamı kırdı. Aramızda husumet yoktur. Tanımam bilmem. O anlık panik ve heyecanla ne yaptığımı bilmiyorum. Yumruklarla neye uğradığımı bilemedim. Kamera kayıtları incelenirse polis gelene kadar, bana gerek taksici gerek çevredekiler saldırdılar. Kasti olarak müştekinin üzerine aracı sürmedim" ifadelerini kullandı.