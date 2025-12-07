HABER

Feke’de ev yangını: bir ev kül oldu, lojman zarar gördü

Adana’nın Feke ilçesinde dün gece çıkan yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, okul lojmanında da büyük hasar oluştu.

Feke’de ev yangını: bir ev kül oldu, lojman zarar gördü

Edinilen bilgiye göre yangın ilçeye bağlı Çandırlar Mahallesi’nde dün gece çıktı. Kadir Akyol’a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler müdahale etmeden yangın yan taraftaki okul lojmanına da sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, lojmanda da maddi hasar oluştu. Yoğun dumandan etkilenen Nesibe Akyol’a sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangında iki küçükbaş buzağının da telef olduğu öğrenildi. Feke Belediyesi’ne ait iş makinesi ekiplerin soğutma çalışmalarına destek verdi. Güvenlik güçleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Adana
