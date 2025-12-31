HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Felç geçirmesine neden olmuştu! Beynindeki tümörden 4 saatlik ameliyatla kurtuldu

Hakkari'de erken yaşlanmaya yol açan genetik hastalık (Werner sendromu) teşhisi konulan Tahir Sönmez, felç geçirmesine neden olan beynindeki tümörden Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan 4 saatlik ameliyatla kurtuldu.

Felç geçirmesine neden olmuştu! Beynindeki tümörden 4 saatlik ameliyatla kurtuldu

Derecik ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Sönmez'e, 18 yaşındayken gittiği bir sağlık kuruluşunda Werner sendromu teşhisi konuldu.

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle 2018’de tiroit ameliyatı geçiren Sönmez, bir süre sonra vücudunun sağ tarafında felç yaşadı.

Başındaki ağrı ve vücudundaki güçsüzlük nedeniyle Hakkari Devlet Hastanesi'ne başvuran Sönmez'in beyninde, yapılan kontroller sonucu tümör tespit edildi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Cafer İkbal Gülsever ve ekibi tarafından ameliyata alınan Sönmez'in beynindeki tümör 4 saatlik operasyonla alındı.

Gülsever, gazetecilere, hastanın 45 yaşında olmasına rağmen 70-80 yaşında göründüğünü söyledi.

Bir ay önce hastaneye başvuran hastanın beyninin motor ve güç merkezine yakın noktasında büyük bir kitle gördüklerini belirten Gülsever, şöyle konuştu:

"Bu hastalık nedeniyle katarakt, şeker, kemik erimesi ve enfeksiyon durumları gözükebiliyor. Hastamızın sağ tarafı felçli ve bir hareketi yoktu. Bu hastamız aynı zamandan 2018 yılında tirioid ameliyatı olmuştu. Oldukça nadir gözüken bir hastalıktır. Mesleki hayatımda ilk defa görüyorum bu hastalığı. Yaklaşık bir hafta önce Hakkari Devlet Hastanesi'nde hastamızı ameliyata aldık. Ankara ve İstanbul'daki merkezlerde kullanılan ileri teknoloji cihazlarla mikroskop, nöromonitörizasyon ve kortikal haritalama eşliğinde, beyin dokusuna zarar vermeden tümörü başarıyla çıkardık. 4 saatlik ameliyat sonrası kitle etkisi ortadan kalktı. Hasta yavaş yavaş yürümeye başladı ve kas gücü geri geldi. Bir günlük yoğun bakım sürecinin ardından servise alınan Sönmez kısa süre içinde taburcu edilecek."

Sönmez de ameliyatını gerçekleştiren Gülsever ve ekibine teşekkür etti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılın son gününün en iç ısıtan görüntüsü: İki kuzuya evinde bebek gibi bakıyor!Yılın son gününün en iç ısıtan görüntüsü: İki kuzuya evinde bebek gibi bakıyor!
Kutlamalar başladı, sırayla yeni yıla 'merhaba' diyorlar Kutlamalar başladı, sırayla yeni yıla 'merhaba' diyorlar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.