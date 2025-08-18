HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Felçli kocasını tıraş ederken görüntülenmişti, acı haber geldi

Antalya'nın Serik ilçesinde Dünya Kadınlar Günü'nde felci eşinin sakal tıraşını yaparken görüntülenen ve sosyal medyada hafızalara kazınan Zehra Ekşili hayatını kaybetti. Acılı koca güçlükle ayakta durabildiği cenaze töreniyle 22 yıldır kendisiyle ilgilenin eşini toprağa verdi.

Felçli kocasını tıraş ederken görüntülenmişti, acı haber geldi

Serik ilçesi Cumalı Mahallesi'ne yaşayan Zehra Ekşili (65) isimli kadın, sağ kolu felçli olan 71 yaşındaki eşi Salih Ekşili'yi evinin balkonunda sakal tıraş ederken görüntülenmişti. Dünya Kadınlar Günü'nde çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Eşinin sadece tıraşını değil banyo, yemek yeme gibi ihtiyaçlarını da giderdiğini belirten Zehra Ekşili aynı zamana bakacak kimsesi olmayan annesine de evini açtı. Zehra Ekşili, "İnsanlar sadece iyi günde değil, kötü günlerinde de birbirlerinin yanında olması gerek" dedi.

Yaklaşık 22 yıldır felçli eşine baktığını belirten Zehra Ekşili, "Eşime felçli olunca daha çok bakmak zorunda kaldım. Anneme de bakacak kimse olmayınca 4 aydır yanımda ona da bakıyorum. Eşimin sağ tarafı felçli olduğu için tıraşını banyosunu yaptırıyorum. Yemeğini yemesinde yardımcı oluyorum. Eşler birbirinin sadece iyi gününde değil, kötü gününde de yanında olması gerek. Şimdiki gençlerin de bizim gibi olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Zehra Ekşili, dün geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Bugün Serik ilçesi Cumalı Mahallesinde düzenlenen cenaze töreninde eşi Salih Ekşili, çocuklarının ve akrabalarının kolları arasında güçlükle gelip vefakar eşine son görevini yaptı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arkeoloji dünyasının gözü Ünye'de!Arkeoloji dünyasının gözü Ünye'de!
Arkeoloji dünyasının gözü Ünye'de!Arkeoloji dünyasının gözü Ünye'de!

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediyedeki ilk işi yüzde 23 zam oldu!

Belediyedeki ilk işi yüzde 23 zam oldu!

Bahçeli'nin memleketinde ilginç anlar

Bahçeli'nin memleketinde ilginç anlar

Deste deste paralarla videoları vardı! Ünlülerin kuyumcusu 'Ersan Diamond' gözaltına alındı

Deste deste paralarla videoları vardı! Ünlülerin kuyumcusu 'Ersan Diamond' gözaltına alındı

Feci otobüs kazasında kahreden detay! Son paylaşımı yürek burktu

Feci otobüs kazasında kahreden detay! Son paylaşımı yürek burktu

Dikkat çeken Özlem Çerçioğlu çıkışı! "Yasaklanmalı"

Dikkat çeken Özlem Çerçioğlu çıkışı! "Yasaklanmalı"

Polis memuru börekçiyi bastı: Eşini katletti!

Polis memuru börekçiyi bastı: Eşini katletti!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.