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  4. Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen'in oğlu Adnan Şen'in av tüfeği başına iş açtı! İfade vermeye gitti

Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen'in oğlu Adnan Şen'in av tüfeği başına iş açtı! İfade vermeye gitti

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
07.03.2025 23:34
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Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen'in oğlu Adnan Şen'in av tüfeği başına iş açtı. Adnan Şen’in tüfek ruhsatının süresinin dolduğu için polis ekipleri denetlemeye geldi ve Şen'e ulaşamadı. Adnan Şen, polis ekiplerinin kendisine ulaşamaması üzerine ifade vermeye gitti. İşte detaylar...

Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen'in oğlu Adnan Şen'in av tüfeği başına iş açtı! İfade vermeye gitti

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Ali Şen’in oğlu Adnan Şen ruhsat süresi dolan tüfeği nedeniyle ifade vermeye gitti.

Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova’nın haberine göre; Adnan Şen’in tüfek ruhsatının süresinin dolması üzerine polis ekipleri denetleme gerçekleştirmek üzere Şen’in ruhsatta yer alan adresine gitti. Ancak polis ekipleri Adnan Şen’e ulaşamadı.

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ADNAN ŞEN İFADE VERMEYE GİTTİ

Adnan Şen, polis ekiplerinin kendisine ulaşamaması üzerine ifade vermeye gitti. Adnan Şen ifadesinde av tüfeğinin kaybolduğunu belirterek tüfeğin üzerinden düşümünün yapılmasını talep etti.

"TÜFEĞİM KAYBOLDU"

Adnan Şen polise verdiği ifadede, "Av tüfeğim kayıp. Ben bu sırada yurt dışında olduğum için müracaat için polis merkezinize ancak gelebildim. Bahse konu av tüfeğini evimde bulamadım. Zaman içinde birçok adres değişikliği yaptım. Bu esnada kaybolmuş olduğunu düşünmekteyim. Konu ile ilgili özelliklerini vermiş olduğum tüfeğin üzerimden düşümünün yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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11 YIL ÖNCE OĞLUNU KAZADA KAYBETMİŞTİ

Adnan Şen’in 17 yaşındaki oğlu Alp Şen 19 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da Şile yolunda ATV aracıyla yaptığı kazada yaşamını yitirmişti. 17 yaşındaki Alp Şen’in kaybı ailede büyük üzüntü yaratmıştı.

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Adnan Şenses Ali Şen fenerbahçe ruhsat tüfek
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