Fenomen kadınların TikTok'taki erkek kavgası kanlı bitti! Konum atıp çağırdı sonrası kabus...

Geçtiğimiz yıl Ankara'da iki TikTok fenomeni Çağlayan Yıldırım ve Cansum Şener, TikTok canlı yayınında tartışmaya başladı. İkilinin tartışması kısa bir süre sonra şiddetlendi ve taraflar birbirinden konum istedi. 16 Kasım tarihinde gerçekleşen olayın detayları dinleyenlerin ağzını açık bırakacak cinsten. İşte haberin tamamı!

TARTIŞMA KABUSA DÖNDÜ

Sabah'ta yer alan habere göre, birbirlerine konum atarak bir araya gelen ikilinin tartışması yüz yüze devam ederken, kavgaya dönüşmesi üzerine Cansum Şener yanında taşıdığı tabancayı çıkararak Yıldırım'ın bacağına ateş etti. Olayda yaralanan Yıldırım hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Cansum Şener 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı, tedavisinin ardından taburcu edilen Yıldırım ve Şener'in erkek arkadaşı Mehmet H. adli konutu terk etmeme adli kontrolüyle serbest bırakıldı.

18 YIL HAPSİ İSTENDİ

Soruşturma kapsamında Şener'in 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 18 yıl, Yıldırım'ın "Kadına karşı silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay, olay sonrasında Şener'in olay yerinden kaçmasına yardım eden Mehmet H. 'Kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme' suçundan hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Şener ve Çağlayan'ın sosyal medya platformunda video yayınlayarak ve canlı yayın açarak geçimlerini sağladıkları, aralarında sosyal medya üzerinden karşılıklı olarak birbirleri aleyhinde söylemlerde bulunmaları nedeniyle husumet oluştuğu ifade edildi.

"KONUM ATIP ÇAĞIRDI"

Şener ve Çağlayan'ın sosyal medyada açtıkları canlı yayınlarda birbirlerine konum atarak karşılıklı olarak küfürleştikleri, aralarındaki hakaret, tehdit iddialarına ilişkin birden çok soruşturma dosyasının bulunduğu belirtildi. İddianamede olay tarihinde taraflar arasındaki konum atarak 'kavgaya çağırma' eylemi sonucunda Antalya'da olan Yıldırım'ın Ankara'ya geldiği, bu esnada Şener'in Mehmet H. ile birlikte bulunduğu kaydedildi. Yıldırım'ın konutun önüne gelerek canlı yayın açtığı aktarılan iddianamede, Şener'in silah ile aşağı inerek Yıldırım'a iki el ateş ettiği, Yıldırım'ın yaralanmasının ardından Şener'e biber gazı sıktığı, olay sonrası Mehmet H.'nin Şener'in olay yerinden kaçmasına olanak sağladığı ifade edildi.

"2-3 METRE MESAFEDEN BİR EL ATEŞ ETTİ..."

Çağlayan Yıldırım iddianamede yer alan ifadesinde, Şener'i 5 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıdığını, kendisine, ailesine ve çocuklarına hakaret ettiğini, ev almak için kendisinden borç istediğini bu nedenle kredi çektiğini söyledi. Yıldırım, "Parayı kendisine verdikten kısa süre sonra Cansum'un Ankara'da cezaevine girdiğini öğrendim. 10 ay sonra cezaevinden çıkınca sosyal medyada parayı ödemeyeceğini söyledi. Ben suç duyurusunda bulununca borcu ödedi. Daha sonra arkadaşlığımız gelişince yazın Antalya'ya gelerek beni ziyaret etti. O dönem nişanlımla birlikte kalıyordum. Nişanlımla birlikte canlı yayın açıyorlardı. Beni küçük düşürdüğü için tartışmalarımız oluyordu. Kendisini uyardım. Bunun üzerine Ankara'ya döndü. Daha sonra ben nişanlımdan ayrıldım. Bu tarihten 15 gün önce eski nişanlım ve Cansum birlikte olduklarını paylaştılar. Daha sonra Cansum beni tehdit ederek konum attı. Ben de Ankara'ya gelerek attığı konuma gittim. Cansum ve yanındaki Mehmet geldiler. Hiç konuşmadan Cansum belinde bulunan tabanca ile 2-3 metre mesafeden bir el ateş etti. Ben de elimdeki biber gazını Cansum'a sıktım. Bunun üzerine Cansum yaklaşık bir metre mesafeden bir el daha ateş etti" dedi.

"ÇOCUKLARIMIN BENDEN ALINMASINA NEDEN OLDU"

Cansum Şener ise sosyal medya üzerinden karşılıklı hakaretlerinin olduğunu bu nedenle aralarının Yıldırım ile bozulduğunu söyledi. Yıldırım'ın eski nişanlısının çok samimi arkadaşı olduğunu kaydeden Şener, olaydan 20 gün önce Yıldırım'ın eski nişanlısının açtığı canlı yayında kendisi ile ilgili söylemlerde bulunması üzerine Yıldırım'ın hakaret ve tehdit içerikli beyanlarda bulunduğunu kendisini tahrik ettiğini söyledi.

Şener, "Sosyal hizmetler gibi kurumlara takipçileri ile birlikte örgütlenip hakkımda haksız ve mesnetsiz şikayetlerde bulunup çocuklarımın benden alınıp yetiştirme yurduna verilmesine sebep oldu. Olaydan birkaç gün önce sosyal medya üzerinden canlı yayın açıp bana tehdit ve hakaret içerikli söylemlerde bulunup konum atarak gelmemi istedi.

Evimin bulunduğu sokakta bağırarak aşağı inmemi söyledi. Aşağı indiğimde Çağlayan'ın yüzüme biber gazı sıkması nedeniyle korkutmak amacıyla yanımdaki silahı ateşledim. Hatırladığım kadarıyla iki kez tabanca patladı. Daha sonra ikametten birlikte indiğimiz arkadaşım Mehmet H. beni sakinleştirmek için araca bindirerek uzaklaştırdı" ifadelerini kullandı.

'ÖLDÜRME SAİKİYLE HAREKET ETTİ'

İddianamede, silahın öldürmeye elverişliliği, ateş edilen bölgenin hayati nahiyelerden oluşu, Şener'in iki el ateş etmesi ve eylemine çevreden araya girenlerin aralaması ile son verdiği belirtildi. Şener'in Yıldırım'ı ateş ederek yaraladığı olayın hemen sonrasında kullanıcı hesabından canlı yayın açarak uygulama üzerindeki takipçileri ile konuştuğu ve görüntülerdeki söylemleri nedeniyle Şener'in öldürme saikiyle hareket ettiği kanaatine varıldığı aktarıldı. Mehmet H.'nin ise Şener'in olay yerinden kaçmasına olanak sağladığı, silahı saklayarak Şener'e yardım ettiği kaydedildi.