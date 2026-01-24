HABER

Fenomen kasaba silahlı saldırı! Kanlar içinde yere yığıldı

Sosyal medyada çektiği videolarla ünlenen kasap Bakır Minare, iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Bakır Minare ve dükkanın kalfası İsmail Polat, uğradıkları silahlı saldırıda yaralanırken saldırganları yakalamk için çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kasap Bakır Minare ile kalfası İsmail Polat çalışırken, dükkana gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDILAR

Ayaklarından yaralanan Minare ile kalfası kanlar içinde yere yığıldı. Yaralılara ilk müdahaleyi komşu esnaf yaptı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bakır Minare ile kalfası İsmail Polat’ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırganların eşkalini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

