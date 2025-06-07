Ferdi Zeyrek 74 yıl sonra bir ilki başarmıştı! CHP Manisa'da birinci parti olmuştu

Ferdi Zeyrek'ten gelen son dakika haberi Manisa ve Tğürkiye genelinde adeta şok etkisi yarattı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinde elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra çalıştırılabildi.

FERDİ ZEYREK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek için Manisalılar hastaneye akın ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "İlk 7 dakikadan sonra oksijen desteği veriliyor, beyninin bir hasar almadığını ümit ediyoruz. 70 dakika sonra kalbi atmaya başladı. Mucizeyi başaracak inşallah" ifadelerini kullandı.

"AĞIR YARALANMIŞTIR"

Ferdi Zeyrek'in sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek, akşam saatlerinde evinde yaşanan talihsiz bir kaza sonucu elektrik çarpması nedeniyle ağır yaralanmıştır. Sayın Başkanımızın tedavisi, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından ulaştırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakımda, doktorlarımızın gözetiminde devam etmektedir. Resmi hesaplarımız dışında yapılan paylaşımların dikkate alınmamasını önemle rica ederiz."

"KRİTİK DURUMU SÜRMEKTE"

İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 23.30 sıralarında 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrıda Zeyrek'e elektrik çarptığına dair ihbar alındığını belirtti.

Ekiplerin ihbarın ardından 8 dakika içinde olay yerine ulaştığını aktaran Zeren, "Hastanın bilinç durumunun olmadığı gözlendi. Kalp masajı eşliğinde 112 ekiplerince hastanemize getirildi. Hastanemizde yapılan müdahalelerle yoğun bakıma alındı hastamız. Şu anda yoğun bakımda gereken tedavisi sürüyor. Ancak kritik durumu sürmekte." ifadelerini kullandı.

"BİLİNCİ KAPALI, UYUTULUYOR"

Zeren, Ferdi Zeyrek'in hastaneye getirildiğinde kalbinin durmuş olduğunu ifade ederek, "Bilinci kapalı geldi. Şu anda uyutuluyor." dedi.

"HER GEÇEN DAKİKA DAHA İYİYE GİDİYOR AMA..."

CHP Lideri Özel, Ferdi Zeyrek',n sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Özel, yaptığı açıklamada "Ferdi Başkan’ın durumu her geçen dakika daha iyiye gidiyor. Ama tabii bu tehlikenin atlatıldığı anlamına gelmiyor. Yukarıda çok sayıda tüm siyasi partilerin il başkanları, ilçe başkanları, İzmir’den belediye başkanlarımız, Manisa’dan çok değerli siyasetçiler büyük bir dayanışma gösterdiler. Tabii yarın herkesin ayakta olması lazım. Ferdi Başkan’ın durumu şu an stabil ve iyiye gidiyor. Ama tabii ’tehlike atlatıldı, Ferdi Başkan’ın sağlığı gayet iyi olacak’ Bunu söylemek için erken. Bunun için sabırlı olmak lazım, dua etmek lazım" dedi.

74 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARMIŞTI

31 Mart yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’li Ferdi Zeyrek, kentte74 yıl sonra bir ilki başarmıştı.

"BU BİR HAYALDİ. HAYAL GERÇEK OLDU"

Yüzde 57.29 oy oranı ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeyrek ile birlikte 74 yıl sonra Manisa'da ilk kez CHP birinci parti olmuştu. Zeyrek mazbata töreninde yaptığı açıklamada "Bu bir hayaldi. 74 yıllık hepimizin hayali kurduğu gündü bugün. Ve bu hayale önce bizler inandık. Sonra Manisamdaki partili partisiz herkes bu hayale inandı. Ve bu hayal gerçek oldu." demişti.