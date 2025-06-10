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Ferdi Zeyrek için sevgi seli! Kalabalığın sonu görünmedi, mezarlığın demirlerini aştılar...

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Devrim Karadağ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için bugün kentte cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine kalabalığın sevgisi damga vurdu. On binler Manisa'nın en büyük meydanını doldururken, cenaze binlerle beraber mezarlığa getirildi. Sokaklara sığmayan kalabalık, adeta demirleri tırmanarak mezarlığa girdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ölümüyle 7'den 70'e herkesi yasa boğdu. Manisalılar başkanlarını uğurlamak için bugün adeta kent merkezine akın etti. Belediye önünde düzenlenen törenin ardından Zeyrek'in cenazesi Hatuniye Cami’sine getirildi.

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MANİSALILAR MEYDANA SIĞMADI

Cami avlusuna sığmayan kalabalık nedeniyle cenaze, omuzlarda taşınarak Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

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On binler Manisa'nın en büyük meydanını Ferdi Zeyrek'i son yolculuğuna uğurlamak için doldurdu.

BİR AN OLSUN CENAZEYİ YANLIZ BIRAKMADILAR

Kılınan cenaze namazının ardından Zeyrek'in naaşı cenaze aracına konularak mezarlığa getirildi.

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Manisalılar son yolculuğunda Zeyrek'i bir an olsun yanlız bırakmazken, kalabalık adeta sokaklara sığmadı.

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DUVARLARI, DEMİRLERİ AŞTILAR

Mezarlığa giremeyen bazı vatandaşların duvarları tırmanarak aştığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Ferdi Zeyrek
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