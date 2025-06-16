Ferdi Zeyrek'in acı kaybı sonrası Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına Besim Dutlulu getirildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, oturduğu sitenin havuzundaki arızayla ilgilenirken elektrik akımına kapılmış ve ağır yaralanmıştı. Bir süre hastanede tedavi altında kalaan Zeyrek'ten kahreden haber gelmişti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına gelecek isim için bugün Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda seçim yapıldı.

MECLİS ÇOĞUNLUĞU CHP'DEYDİ

31 Mart 2024 seçim sonuçlarına göre meclis üyeliğinde çoğunluk, Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Manisa Büyükşehir Belediye meclis üyesi dağılımı şu şekildeydi:

CHP - 62

AK PARTİ - 14

MHP - 12

Yeniden Refah - 1

BAŞKAN OLDU

Yapılan seçim sonucu Manisa'da Belediye Başkanlığı'na Besim Dutlulu getirildi.