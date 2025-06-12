Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli serbest bırakılmıştı! Nehir Zeyrek tepki gösterdi: "Yalçın denen o adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?"

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da vefat etmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yalçın Ö. ve Ahmet S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bu karara tepki gösterdi.

Zeyrek, "Benim ifadem henüz alınmamışken, Yalçın denen o adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?" dedi.

"YALÇIN DENEN O ADAMI NASIL SERBEST BIRAKABİLİYORSUNUZ?"

Nehir Zeyrek paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Sorumluluğun ev sahibine ait olduğu söylendi bana. Ama benim babam nereden bilsin kaçak akım rölesi ne demek? Takıldı mı, takılmadı mı?

Motor pompası nasıl çalışır, bunu nereden bilsin? Benim babam mimardı, elektrik mühendisi değil.

Ben de avukat değilim, ama size soruyorum: Benim ifadem henüz alınmamışken, Yalçın denen o adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?

İfademizi Cuma günü alacaklarmış. Sağ olsunlar, 'Aile önce toparlansın' demişler. Ama kimse gelip sormadı: Biz geceleri uyuyabiliyor muyuz?"