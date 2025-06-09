Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten çok sert mesaj: "Babamın kanını yerde bırakmayın"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran'da evinde elektrik çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafza Sultan Hastanesi'nde 3 gündür yoğun bakımda olan Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Başkan Zeyrek'in ölüm haberi başta ailesi olmak üzere tüm Manisalıları ve Türkiye'yi yasa boğdu.

KIZININ PAYLAŞIMI GÜNDEM YARATTI

Zeyrek'in ölümünün ardından kızı Nehir Zeyrek'in sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım ise bir anda gündem oldu.

"BABAMIN KANINI YERDE BIRAKMAYIN"

Babasının vefatı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nehir Zeyrek, "Babamın kanını yerde bırakmayın" dedi.

"KAZA DEĞİL İHMAL" DEMİŞTİ

Nehir Zeyrek, yoğun bakımda tedavisi sürerken babasının ağır yaralanmasına sebep olan olay hakkında da 'kaza değil ihmal' açıklamayla dikkat çekmişti.

Nehir Zeyrek, şunları yazmıştı:

'Kaza ihmaldi. Dün sağlıklı bir şekilde kendimi ifade edemediğim için olayları baştan anlatmak istiyorum.

Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu. Babamın bir şeyleri yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Babam üstelemedi. 6 Haziran tarihinde babam motorun çalışmadığını söyledi ve sadece motoru çalıştırmak için akşam yanında telefonu bile olmadan (telefon ışığı kullanma gereği duymadığı için) kazan dairesine indiğinde babamı bacağından elektrik çarpıyor. Bacağından çarpması önemli. Çünkü eğer şahsın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir şey olsa babamı bacağından elektrik çarpmazdı. Biz durumu fark ettiğimiz an babamın yanına gittik ve babamı hala elektrik çarpıyordu. Yani kaçak akım rölesi (elektrik çarpması durumunda elektriği kesen cihaz) yoktu ya da çalışmıyordu. Ama şartelin atmaması için voltajı bilerek artırıldığı konuşuluyor. Bu sadece bir iddiadır ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunun adı ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır.

Babam yoğun bakımda, uyuyor. Dualarınızı esirgemeyin, sorumlular cezalarını çeksin.