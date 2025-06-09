HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten çok sert mesaj: "Babamın kanını yerde bırakmayın"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesi sonrası kızı Nehir Zeyrek'ten çok sert bir paylaşım geldi. Söz konusu mesajda "Babamın kanını yerde bırakmayın" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Baba acısı yaşayan Zeyrek kaza sonrası yaptığı "Kaza değil ihmal" açıklamasıyla da gündem yaratmıştı.

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten çok sert mesaj: "Babamın kanını yerde bırakmayın"
Devrim Karadağ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran'da evinde elektrik çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafza Sultan Hastanesi'nde 3 gündür yoğun bakımda olan Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Başkan Zeyrek'in ölüm haberi başta ailesi olmak üzere tüm Manisalıları ve Türkiye'yi yasa boğdu.

KIZININ PAYLAŞIMI GÜNDEM YARATTI

Zeyrek'in ölümünün ardından kızı Nehir Zeyrek'in sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım ise bir anda gündem oldu.

"BABAMIN KANINI YERDE BIRAKMAYIN"

Babasının vefatı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nehir Zeyrek, "Babamın kanını yerde bırakmayın" dedi.

333

"KAZA DEĞİL İHMAL" DEMİŞTİ

Nehir Zeyrek, yoğun bakımda tedavisi sürerken babasının ağır yaralanmasına sebep olan olay hakkında da 'kaza değil ihmal' açıklamayla dikkat çekmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti! SON DAKİKA | Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti!
CHP Genel Başkanı Özel'den Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesaj CHP Genel Başkanı Özel'den Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesaj

Nehir Zeyrek, şunları yazmıştı:

'Kaza ihmaldi. Dün sağlıklı bir şekilde kendimi ifade edemediğim için olayları baştan anlatmak istiyorum.

Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu. Babamın bir şeyleri yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Babam üstelemedi. 6 Haziran tarihinde babam motorun çalışmadığını söyledi ve sadece motoru çalıştırmak için akşam yanında telefonu bile olmadan (telefon ışığı kullanma gereği duymadığı için) kazan dairesine indiğinde babamı bacağından elektrik çarpıyor. Bacağından çarpması önemli. Çünkü eğer şahsın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir şey olsa babamı bacağından elektrik çarpmazdı. Biz durumu fark ettiğimiz an babamın yanına gittik ve babamı hala elektrik çarpıyordu. Yani kaçak akım rölesi (elektrik çarpması durumunda elektriği kesen cihaz) yoktu ya da çalışmıyordu. Ama şartelin atmaması için voltajı bilerek artırıldığı konuşuluyor. Bu sadece bir iddiadır ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunun adı ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır.

Babam yoğun bakımda, uyuyor. Dualarınızı esirgemeyin, sorumlular cezalarını çeksin.

2222

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP Genel Başkanı Özel'den Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajCHP Genel Başkanı Özel'den Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesaj
Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni halıya sarılı halde bulunduKayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni halıya sarılı halde bulundu

Anahtar Kelimeler:
Manisa CHP Ferdi Zeyrek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni halıya sarılı halde bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni halıya sarılı halde bulundu

SON DAKİKA | Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti!

SON DAKİKA | Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti!

Dünyanın gözü Madleen'de! Dışişleri kaynakları yeni gelişmeyi duyurdu

Dünyanın gözü Madleen'de! Dışişleri kaynakları yeni gelişmeyi duyurdu

Ali Koç'tan çok konuşulacak seçim açıklaması! "Bu vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmez insanların saldırılarına karşı..."

Ali Koç'tan çok konuşulacak seçim açıklaması! "Bu vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmez insanların saldırılarına karşı..."

Taraftar heyecanla bekliyordu! Osimhen'in kararını böyle duyurdular

Taraftar heyecanla bekliyordu! Osimhen'in kararını böyle duyurdular

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sözü

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sözü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.